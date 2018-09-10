Пентагон отрицает использование фосфорных боеприпасов на сирийской территории.

Об этом заявил официальный представитель американского ведомства Шон Робертсон, передает Reuters.

Ранее в Минобороны России рассказали, что 8 сентября самолеты США нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор. При этом удары вызвали сильные пожары.

«На данный момент мы не получали никаких сообщений о каком-либо использовании белого фосфора. Ни одно из наших военных подразделений в этом регионе не располагает фосфорными боеприпасами», — заявил Робертсон.

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