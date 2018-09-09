Цена на российский газ в Армении снова будет изучена. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочей поездки в Тавушскую область.

Комментируя встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую 8 сентября в Москве, Пашинян заявил, что представил ему вопрос конечных тарифов на газ для армянского потребителя

«Он не знал, что по льготной цене газ получают не потребители, а «Газпром Армения». Думаю, эта информация была для Путина новой, поскольку, приехав в Гюмри (в декабре 2013 года), он принял решение о социальной цене на газ для поддержки населения Армении. Поэтому мы договорились, что подробно изучим ценообразование газа и все договоры о его поставке. После этого мы придем к решению», — заявил армянский премьер, слова которого приводит «Спутник».

Minval.az