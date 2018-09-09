Армяно-российские отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр Никол Пашинян на открытии инвестиционного форума предпринимателей из Тавуша.

Накануне Пашинян в рамках рабочего визита в Москву провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Позже состоялась его встреча с российскими бизнесменами армянского происхождения.

«У нас были были важные и эффективные переговоры с Путиным. Хочу отметить что армяно-российские отношения после этой встречи вышли на беспрецедентный уровень. Между мной и Путиным полное взаимопонимание, что делает более эффективным экономическое сотрудничество и упрощает деятельность армянских предпринимателей в России, а российских — в Армении», — сказал Пашинян, слова которого приводит «Спутник».

Minval.az