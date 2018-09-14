Популярный американский рэпер Канье Уэст в «Твиттере» анонсировал новый альбом. Артист написал: Throne2 coming soon, — намекнув на скорый выход второй части альбома Watch the Throne.

Примечательно, что оригинальная пластинка вышла в 2011 году. Это был совместный альбом с другим популярным американским рэпером — Джей Зи. Слухи о второй части альбома ходили ещё в 2012 году, однако он так и не вышел из-за разногласий между артистами.

Пока не известно, будет ли участвовать Джей Зи во втором альбоме. Предполагается, что пластинка выйдет совместно с Chance the Rapper — Канье сейчас записывает с ним альбом.

Minval.az