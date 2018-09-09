Один человек погиб и еще четверо были ранены, когда неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald|s недалеко от Обернского университета в штате Алабама в США.

Согласно информации РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, полиция отреагировала на сообщение о стрельбе примерно в 2.30 утра по местному времени (11.30 — бак.вр.) и обнаружила на месте мужчину 20 лет, который скончался от полученных огнестрельных ранений. Четырех раненых, включая студента из Обернского университета, госпитализировали, в их числе 16-летний подросток в тяжелом состоянии.

«Предварительно была получена информация о том, что непосредственно перед перестрелкой произошла ссора», — сообщается в заявлении полиции.

Правоохранительные органы пока не предоставили никакой информации о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе. Полицейские призвали всех, у кого есть информация о происшествии немедленно связаться с местным отделением полиции.

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