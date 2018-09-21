Одна из крупнейших нудистских колоний Великобритании выставлена на продажу за 1,1 миллиона фунтов стерлингов. Поселение находится неподалёку от Ньюквея и включает в себя 42 туристические палатки, бревенчатые домики, бар, ресторан и особняк, рассказывает Metro.

Боб и Кэти, которые владели лагерем в течение восемнадцати лет, решились продать его после рождения внука.

«Поскольку моя жена находится не в лучшем состоянии здоровья и в связи с рождением нашего внука, мы чувствуем, что пришло время насладиться выходом на пенсию и немного отдохнуть», — сказал Боб.

Боб признаёт, что ему жалко расставаться с бизнесом, и надеется, что новые владельцы не откажутся от идеи нудистской колонии в пользу обычного парка отдыха.

«Мы очень надеемся, что это место останется нудистским лагерем. Трудно найти более комфортное и безопасное место для отдыха. Здесь очень приятная атмосфера, и это никак не связано с сексом», — добавил он.

Minval.az