По итогам текущего года число туристов в Турции достигнет 40 миллионов человек, а доход туриндустрии ожидается на уровне 32 миллиардов долларов, сообщил замглавы конфедерации предпринимателей TÜRKONFED Бату Аксой.

По его словам, нынешний год позволил туристическому сектору Турции устранить последствия кризиса 2016 года.

Показатели 2018 года позитивны, однако говорить о задействовании всего потенциала турецкого туризма нельзя, отметил он. «Не исключаю, что уже в ближайшие 10 лет Турцию будет ежегодно посещать по 50-60 миллионов туристов. Достижим также показатель в 100 миллионов гостей», — уверен замглавы TÜRKONFED (цитата по «Анадолу»).

Вместе с тем он привлек внимание к негативным тенденциям, в частности, снижению показателя затрат туристов.

«Если раньше туристы тратили в Турции в среднем по 700-800 долларов на человека, то сегодня этот показатель снизился до 650 долларов. Нужны новые методы и подходы с тем, чтобы увеличить поступления от туризма», — констатировал Аксой.

Очень положительным назвал Аксой рост числа гостиниц класса-люкс, увеличение числа яхт и развитие оздоровительного туризма.

Minval.az