Россия пригласила Турцию на маневры «Восток-2018», которые пройдут на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Об этом, как сообщает в воскресенье газета Yeni Safak, турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета по возвращению с трехстороннего саммита РФ — Иран — Турция по Сирии, который прошел 7 сентября в Тегеране.

«Турция была приглашена на учения «Восток-2018″, которые проводятся Россией и Китаем», — сказал он. Как отмечает газета, детали их проведения были переданы министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, который сопровождал президента в поездке. Глава минобороны республики сказал, что рассмотрит приглашение, а также подчеркнул, что «маневры очень важны, потому что за ними пристально следят в США».

Minval.az