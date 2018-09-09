Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились продолжить общение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президенты договорились продолжить общение», — сказал он.

Ранее Эрдоган объявил, что готов встретиться с Путиным после поездки в Германию, которая запланирована на конец сентября. «

«У нас есть разногласия, и мы это обсуждаем на уровне глав МИД, Минобороны, разведки. После визита в Германию мы можем снова встретиться с Путиным», — заявил Эрдоган», — приводит его слова Yeni Şafak.

Последняя на настоящий момент встреча лидеров двух стран состоялась в начале сентября во время переговоров в Тегеране. Главным вопросом стала обстановка в Сирии. Тогда Путин объявил о том, что незаконные вооруженные формирования готовят там провокации, в том числе с применением химического оружия.

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