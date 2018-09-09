Скрипаль, как и отправленный в Лондоне полонием офицер ФСБ Александр Литвиненко, составлял досье на арестованных в Малаге лидеров «тамбовско-малышевской» ОПГ. , информирует news.enovosty.com.

В документах по этому делу, как подчеркивает телеграм-канал «Футляр от виолончели», испанцы называют бизнес-партнерами бандитов президента России Владимира Путина, председателя СКР Александра Бастрыкина, бывших министров Леонида Реймана и Анатолия Сердюкова, депутата Госдумы Владислава Резника, а также генералов различных ведомств.

Статья в NY проводит, «еще одну яркую параллель» между Сергеем Скрипалём и другим бывшим оперативником российской разведки России Александром Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006 году после отравления радиоактивным изотопом полония 210. Испанские власти признали, что Литвиненко был задействован в кампании против российской организованной преступности в Испании.

Сергей Скрипаль также долгое время был связан с Испанией. Будучи полковником ГРУ, он с середины 1990-х годов, работал в Мадриде под прикрытием в качестве военного атташе в российском посольстве.

В соответствии с российскими судебными документами именно в тот период он был завербован британской разведкой. Это вызвало цепь глобальных событий: его арест в России в 2004 году, его освобождение в обмен на российских шпионов, арестованных в Соединенных Штатах в 2010 году и его переселение в Англию.



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