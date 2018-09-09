Пентагон направил подразделения морской пехоты в удерживаемый проамериканской коалицией форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии после предупреждения России о готовящемся ударе по боевикам в этом районе, сообщили американские СМИ, ссылаясь на представителей военного ведомства США, пишет Интерфакс.

По их данным, в район расположения базы возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство») в Эт-Танфе, где, как утверждает американская сторона, ведется подготовка сил умеренной сирийской оппозиции для борьбы с экстремистами, переброшены более 100 американских морских пехотинцев.

В настоящее время в Эт-Танфе, вокруг которого американцами установлена 55-километровая «зона деконфликтации», находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, а также представителей спецслужб Иордании. Обучение сирийских повстанцев проводят, в частности, инструкторы из 5-й группы специального назначения армии США. Общее количество американских спецназовцев достигает более 100 военнослужащих.

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