Индиец Навин Кумар попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вписать свое имя в историю ему удалось после того, как он разбил головой максимальное число грецких орехов за минуту, сообщает Fox News.

На записи процесса видно, как Кумар методично работает головой и разбивает 217 орехов. С момента публикации ролика его посмотрели почти 50 тысяч человек.

Предыдущий рекорд по битью орехов головой принадлежал пакистанцу Мохаммаду Рашиду. Он смог расколоть 155 грецких орехов за минуту. Известно, что мужчина увлекался боевыми искусствами, но сколько Рашиду пришлось тренироваться, чтобы так быстро орудовать головой, неизвестно.

Minval.az