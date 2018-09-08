США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе, но не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в субботу председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Американские военные считают, что существует более эффективный способ проведения контртеррористических операций, чем обычная крупная (военная) операция в Идлибе. Председатель (Данфорд) говорит, что Соединенные Штаты говорят не о сотрудничестве, а об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов – даже в городской среде – и их уничтожения с минимальными потерями среди гражданского населения», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

По словам Данфорда, он не разговаривал с его российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым с тех пор, как начался кризис в Идлибе, и что он пока не планирует общаться с ним.

В Пентагоне также сообщили, что по их оценкам, около 20-30 тысяч террористов вошли в Идлиб, чтобы «скрыться среди сотен тысяч людей», которые бежали от насилия в других районах Сирии.

Minval.az