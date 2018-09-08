Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в России, в дальнейшем планируется согласовать место и время по дипломатическим каналам.

Об этом заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко по итогам переговоров с северокорейским лидером, передает РИА Новости.

Ранее Матвиенко сообщила, что передала Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина.

«Он (Ким Чен Ын) сказал, что не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита. Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ, как в двустороннем плане мы должны обсудить стратегию и перспективы нашего сотрудничества, так, конечно, я бы хотел обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня», — передала Матвиенко слова северокорейского главы.

При этом спикер Совфеда уточнила, что Ким Чен Ын не сможет прибыть на Восточный экономический форум из-за плотного рабочего графика.

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