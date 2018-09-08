Турция ставит перед собой цель остановить наступление правительственных сирийских сил в регионе Идлиба. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы приложили много усилий в вопросе размежевания умеренных групп [оппозиции] от радикальных группировок. Режим [президента Сирии Башара] Асада наносит удары под предлогом присутствия террористов в Идлибе. Наша цель — остановить наступление на Идлиб», — сказал он в эфире телеканала Haber Turk.

По словам Чавушоглу, «Турция продолжает тесно сотрудничать с Россией и Ираном для предотвращения гуманитарной катастрофы» в регионе.

Minval.az