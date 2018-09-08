Уголовный суд Египта утвердил в субботу смертные приговоры 75 лидерам и активистам запрещенного в стране исламистского движения «Братья-мусульмане» по делу о насилии и провокациях летом 2013 года. Об этом сообщил журналистам представитель судебного органа.

В числе тех, кто получил столь суровые приговоры, несколько руководителей ассоциации, в том числе Мухаммед аль-Бельтаги и Исам аль-Арьян, а также проповедник Сафуат Хигази. Решение о высшей мере наказания в отношении осужденных, согласно действующей в стране юридической практике, было передано на рассмотрении Верховного муфтия в конце июля. После его одобрения суд обязан вновь огласить уже окончательный вердикт.

Еще 46 человек, в том числе духовный наставник исламистов Мухаммед Бадиа, осуждены на пожизненное заключение. Всего по этому делу проходят более 700 человек. Сын отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси Сума Мурси осужден на 10 лет тюрьмы.

На пять лет заключения осужден фотожурналист Махмуд Абу Зейд, более известный как Шаукан, ранее в этом году удостоенный Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати. Он освещал акции протестов и разгон демонстрантов в Каире летом 2013 года после свержения Мурси и был арестован властями по подозрению в участии в беспорядках и причастности к совершению ряда противоправных действий. Уже почти пять лет он находится в тюрьме. В марте этого года прокурор запросил для обвиняемого смертную казнь., отмечает ТАСС.

Minval.az