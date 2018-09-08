Великобритания может прибегнуть к хакерским атакам против России с целью осуществления подрывной деятельности на ее территории. Об этом в субботу сообщила газета The Times, передает ТАСС.

Специалисты в области безопасности заявили изданию, что британские власти опасаются возможных ответных действий, которые поставили бы под угрозу инфраструктуру страны, поэтому подход Лондона не будет выходить за рамки правовых норм, чтобы не спровоцировать Москву.

Таким образом, по мнению экспертов, Великобритания могла бы прибегнуть к действиям, которые одновременно положительно бы сказались на жизни российского народа и способствовали подрыву государства, пишет газета. В частности, речь идет о снятии блокировки с социальных медиаплатформ и ликвидации межсетевых экранов, ограничивающих доступ к сайтам, раскрывающим случаи нарушения прав человека.

«Если они [британские спецслужбы] сделают нечто, что отрицательно скажется на российском народе, то это сыграет на руку Владимиру Путину. Можно атаковать ГРУ, но тогда они рискуют получить зеркальный ответ, и Россия может быть гораздо более жесткой», — сказала директор по исследовательской работе в области международной безопасности Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус) Патрисия Льюис.

Глава британской спецслужбы Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Джереми Флеминг заявил в четверг, что Великобритания и поддерживающие ее страны будут противостоять угрозе, которая, по их мнению, исходит от России, используя «широкий спектр инструментов».

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