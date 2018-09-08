Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади распорядился начать расследование в отношении сотрудников сил безопасности, которые отвечали за защиту гособъектов и консульства Ирана в Басре, подвергшихся нападению со стороны демонстрантов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба руководителя правительства.

«Главнокомандующий ВС премьер-министр Хейдар аль-Абади приказал передать сотрудников подразделений сил безопасности, ответственных за защиту госучреждений Ирака и консульства Ирана в Басре, под следствие за невыполнение своих обязанностей по обеспечению необходимой охраны», — говорится в заявлении, размещенном в Twitterканцелярии.

Как сообщалось ранее, в Басре после пятничных беспорядков ввели режим чрезвычайного положения, для восстановления порядка прибыли усиленные отряды армейского спецназа. В пятницу в уличных акциях приняли участие свыше 20 тыс. человек. Протестующие поджигали госучреждения, штаб-квартиры политических партий, филиалы вооруженных формирований, напали на консульство Ирана и проникли на нефтекомплекс «Западная Курна — 2».

Обстановка в городе Басра обострилась на фоне дефицита питьевой воды, массовых отравлений и перебоев с электричеством. Несмотря на то, что недовольные условиями жизни жители города и окрестностей уже несколько месяцев проводят антиправительственные акции, во вторник протесты вспыхнули с новой силой. За несколько дней беспорядков и столкновений с полицией погибли порядка 10 человек, десятки пострадали с обеих сторон, отмечает ТАСС.

В субботу Совет представителей (парламент) Ирака проведет специальную сессию, посвященную эскалации конфликта в Басре и решению гуманитарного кризиса, с которым столкнулась провинция.

Minval.az