Бывший советник Дональда Трампа, со слов которого, сказанных в лондонском пабе, началось расследование возможных связей штаба Трампа с Россией, был приговорен к 14 суткам заключения.

31-летний Джордж Пападопулос еще в октябре 2017 года признал себя виновным во лжи ФБР по вопросу о своих встречах с агентами и посредниками Москвы.

Он также был осужден на год условно, 200 часов общественных работ и оштрафован на 9500 долларов.

Пападопулос стал первым членом команды Трампа, арестованным по обвинению в причастности к возможной попытке Кремля повлиять на исход американских президентских выборов в 2016 году.

Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США с 2016 года занимаются комитеты по разведке обеих палат конгресса США. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.

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