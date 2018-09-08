Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что российский разведывательный спутник приблизился к франко-итальянскому спутнику и пытался перехватить его сигналы, передает BBC.

«Это называется шпионажем», — сказала министр. По ее словам в этой операции был задействован российский спутник радиоэлектронной разведки «Луч-Олимп».

Она добавила, что Франции удалось защитить все коммуникации спутника «Атена-Фидус», который позволят армиям Франции и Италии обмениваться секретной информацией.

США сообщают, что в 2015 году российский спутник приближался к двум американским коммуникационным спутникам Intelsat. Тогда космическое командование ВВС США обращалось к России за разъяснениями в связи с необычным поведением российского спутника.

Флоранс Парли сказала, что Франция в дальнейшем тщательно отслеживала траекторию спутника «Луч-Олимп», и заметила, что тот «продолжал активно приближаться к другим объектом в последующие месяцы».

Minval.az