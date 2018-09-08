В Северную Корею прибыла делегация от Совета Федерации РФ, которую представляют спикер Валентина Матвиенко и глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Во время посещения детского сада для одаренных в Пхеньяне Косачев рассказал, что Матвиенко находится на переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном. Так он объяснил ее отсутствие на мероприятии.

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним», — сказал он.

Как ожидается, в ходе встречи Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина.

Визит российской делегации приурочен к 70-летию создания Корейской Народной Республики, во встречах приняли участие глава парламента КНДР Цой Тхэ Бок и председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.

Minval.az