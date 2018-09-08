Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах в 119 км к востоку от города Давао.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Minval.az