Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах в 119 км к востоку от города Давао.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах в 119 км к востоку от города Давао.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Дата: 2018/09/08 12:25
Раздел: Мир
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