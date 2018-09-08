Сотрудники Белого дома остановились на «нескольких» людях, которые могут быть авторами анонимной статьи в газете The New York Times, в которой говорилось о противостоянии президенту США Дональду Трампу среди его подчиненных. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента.

По данным телеканала, Трамп все еще «одержим» желанием найти автора анонимной редакционной статьи в NYT, хотя в Белом доме просили его обращать меньше внимания на публикацию, чтобы избежать еще большего внимания к тексту.

Источник не стал называть имена «нескольких» людей из администрации президента, которых подозревают в авторстве статьи.

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