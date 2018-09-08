Предшественник Дональда Трампа на посту презизента США Барак Обама обвинил его в использовании разрушительных эмоций граждан — таких как гнев и страх.

«Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами», — заявил 44-й президент страны на встрече в университете Иллинойса.

По словам Обамы, раскол общества начался еще до Трампа, поэтому это следствие, а не причина происходящего в США.

«Люди, обладающие властью и привилегиями, хотят, чтобы мы оставались разделенными, злобными и циничными, потому что это поможет им сохранить статус-кво», — отметил экс-президент-демократ.

В ответ на это Трамп сказал, что сел посмотреть выступление Обамы, но заснул. «Он очень хорош — очень хорош, чтобы засыпать», — цитируют президента американские СМИ.

Если бы на выборах в 2016 году победила бы Хиллари Клинтон, то вместо роста ВВП в 4,2% был бы соответствующий спад, считает Трамп.

Minval.az