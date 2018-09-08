В США представили разработку перехватчика ракет, который будет способен бороться с новейшим оружием России и Китая.

Как сообщает издание The Drive, речь идет о концепте оборонно-исследовательского агентства DARPA под названием Glide Breaker, который был продемонстрирован на выставке D60 с 5 по 7 сентября, приуроченной к 60-летию агентства.

Отмечается, что летательный аппарат небольшого размера способен уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, что подразумевает его прямое попадание в цель. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части, а поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.

В первую очередь, разработка нацелена против российских ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».

«Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — говорилось в заявлении DARPA (входит в структуру Пентагона).

14 июля американские СМИ сообщали, что гиперзвуковые российские ракеты «Кинжал» прошли уже 12 испытаний на истребителях МиГ-31, три из которых были успешными. Издание The National Interest назвало их «уникальным и действительно грозным оружием, не имеющим аналогов». Отмечалось, что эта ракета может «маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории», что затрудняет перехват.

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