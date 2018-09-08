ВВС США могут лишить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска доступа к гостайне из-за употребленного им в прямом эфире косяка с наркотиком. Об этом пишет The Verge.

Уточняется, что военное ведомствоизучает ситуацию, однако расследование пока не заведено. ВВС США обратили внимание на употребляющего наркотик Маска, поскольку его компания SpaceX осуществляет космические запуски по их заказу, и основатель компании имеет доступ к секретной информации.

7 сентября поведение Маска на 4 процента удешевило акции крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla.

Маск употребил марихуану и запил ее виски в прямом эфире подкаста Joe Rogan Experience. Он уточнил, что редко поступает так, поскольку это не приносит никакого эффекта. Также он сказал, что считает наркотик вредным для своей продуктивности.

Minval.az