Американские военные приступили к проведению учений на юге Сирии в качестве ответа на «серию угроз со стороны России». Учения продемонстрируют способность США быстро реагировать и атаковать цель. Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение Центрального военного командования США (CENTCOM).

Учения начались в пятницу, 7 сентября, и будут проводиться в радиусе 55 км от коалиционной базы Эт-Танф в провинции Хомс. «Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно с воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации», — заявил представитель CENTCOM Бил Урбан. Как отмечается в сообщении, США проинформировали российскую сторону о проведении учений, чтобы «предотвратить эскалацию напряженности».

Согласно информации CNN, военные учения продлятся несколько дней. По словам собеседников телеканала, командование о проведении учений поступило после первого сентября, когда Россия заявила о желании войти в южные районы Сирии, где находятся американские военные.

Накануне CNN узнал, что за последнюю неделю Россия дважды предупредила США, что готовится нанести удар по террористам на территории Сирии. При этом в Вашингтоне беспокоятся, что Россия может нанести неточным удар, в результате чего пострадают американские военные с базы международной коалиции Эт-Танф.

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