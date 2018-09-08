Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма в беседе с изданием The New York Times заявил, что намерен уйти с поста главы корпорации на пенсию 10 сентября.

В частности, он отметил, что считает свою отставку «началом новой эры» и намерен сконцентрироваться на филантропии и преподавании.

«Я люблю образование», — отметил бизнесмен, который начинал карьеру в качестве учителя английского языка.

Ма открыл компанию Alibaba в 1999 году и превратил её в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами.

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