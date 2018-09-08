Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg.

Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, заявил президент в разговоре с журналистами.

Ранее США уже обложили сборами ввозимую из КНР продукцию на $50 млрд в год.

В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, Д.Трамп готов ввести пошлины на весь объем китайского импорта, с учетом предполагаемого роста.

Власти КНР ранее неоднократно обещали отвечать на любые пошлины аналогичными ответными мерами. В частности, они уже ввели дополнительные сборы на поставки американской продукции на $50 млрд. Однако в дальнейшем у Пекина возникнут проблемы, поскольку Китай импортирует товары из США на сумму всего около $127 млрд в год.

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