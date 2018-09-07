России, Ирану и Турции на саммите в Тегеране в пятницу, 7 сентября, не удалось договориться о едином подходе по отношению к предстоящему наступлению сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

В итоговой декларации встречи не говорится о каких-либо конкретных действиях. В заявлении президентов трех стран Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, сформулированном общими фразами, говорится лишь о решимости защищать гражданское население и улучшать гуманитарную ситуацию, а также о намерении продолжать военные операции против террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства».

Судя по заявлениям, которые сделали на саммите Путин, Эрдоган и Роухани, они не смогли сблизить свои позиции по ситуации в Идлибе, отмечает агентство dpa. Так, Эрдоган добивался включения в текст совместного итогового заявления положения о перемирии, в то время как Россия и Иран настояли на продолжении военных действий против террористов.

Minval.az