«Отравленная репутация» спецслужб РФ может дорого обойтись Москве

В 1980 году на экраны мира вышла искрометная комедия «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром в главной роли. «Завязка» сюжета производила впечатление: актёр-неудачник Грегуар Леконт (его и играет Пьер Ришар) отправляется на беседу с продюсером фильма, мечтая заполучить в этой ленте роль наемного убийцы. Но в результате небольшого недоразумения попадает на встречу с настоящим мафиози и получает от него совсем не «киношное» задание убить в курортном Сен-Тропе торговца оружием Отто Крампе по прозвищу «Кит», уколов его зонтиком с отравленным наконечником. Разумеется, по пятам актёра, который даже не подозревает, что ему предназначено амплуа убийцы вовсе не в кино, идёт настоящий наёмный киллер по прозвищу Московиц, охоту на Леконта ведет и охрана «Кита», узнавшего о готовящемся на него покушении… Конечно, заканчивается фильм хэппи-эндом: настоящий киллер сначала убивает «Кита», затем погибает сам, Леконта спасает красавица Сильветт, которая к тому же оказывается офицером контрразведки, а в эпилоге Леконт, уже маститый режиссер и муж очаровательной Сильветт, ставит детективный фильм по сюжету своей «охоты на «Кита»».

Но это в кино. А в жизни сюжеты с «точечными ликвидациями» при помощи отравления очень редко заканчиваются хэппи-эндом. Классический пример — попытка спецслужб РФ «устранить» в Великобритании перебежчика Сергея Скрипаля при помощи яда «Новичок» («под раздачу» попали еще и дочь Скрипаля Юлия, полицейский Ник Бейли, затем — двое бездомных, которых привлек валяющийся на земле флакончик из-под духов «Нина Ричи», который киллеры использовали в качестве контейнера для яда).

Сегодня это вновь новость номер один. Вначале Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — это двое мужчин средних лет, одетых в темную верхнюю одежду. Названы и имена: Александр Петров и Руслан Боширов. Королевская прокурорская служба предъявила им обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговоре с целью убийства, намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений и «использовании и владении «Новичком» в нарушение закона о химоружии». Уже выпущен европейский ордер на их арест. Правда, запрашивать подозреваемых у Москвы британские власти не будут, зная, что своих граждан РФ не выдает, но за пределами России арест уже не исключен.

Уже последовали и политические оценки. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мужчины, обвиняемые в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, являются сотрудниками ГРУ, а решение о спецоперации в Солсбери, скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России». Кроме того, она обвинила Москву в дезинформации по делу об отравлении и заявила, что «только у России» были мотивы для того, чтобы совершить подобное преступление. Поскольку доказательства против подозреваемых россиян являются существенными, любая другая линия расследования по данному делу отсутствует, заявила Мэй. По ее словам, Лондон будет добиваться расширения санкций против России «за применение химического оружия».

Вопрос «почему?» в экспертном сообществе, по крайней мере за пределами РФ, не озвучивают. Во-первых, в Москве не особенно и скрывают, что «ликвидируют» перебежчиков в назидание другим. Во-вторых, напомним в который уже раз, даже отсидевший и уже несколько лет живущий за рубежом бывший сотрудник спецслужб остается ценнейшим источником информации: он кого-то видел, о ком-то слышал и уж тем более знает методы действий разведки. Более того, как еще по горячим следам отравления Скрипалей сообщала британская газета The Telegraph, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль поддерживал тесные контакты с неназванным британцем, участвовавшим в подготовке доклада о связях команды Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа. А тема вмешательства в выборы в США для Кремля весьма чувствительная.

Наконец, многие эксперты — и журналисты, и бывшие офицеры спецслужб — обратили внимание, с каким прямо-таки топорным непрофессионализмом действовали «исполнители-ликвидаторы». Как уверены многие по крайней мере в среде российской либеральной прессы, не исключено, что замышлялась тихая ликвидация, продуманная так, чтобы все было похоже на естественную смерть. Оба киллера, как установил Скотланд-Ярд, прилетели в лондонский аэропорт Гатвик рейсом «Аэрофлота» 2 марта, заселились в отель в Лондоне, на следующее утро на метро прибыли на вокзал Ватерлоо, уже оттуда отправились в Солсбери — на разведку. Пробыли там часа полтора. Вернулись. На следующий день опять отправились в Солсбери, где нанесли «Новичок» на ручку двери дома Скрипаля. Вполне возможно, что организаторы были уверены: расследования не будет от слова «совсем». Сергей Скрипаль — одинокий пожилой человек, ему уже 67 лет. Живет один, никуда особенно не выходит и мало с кем общается. А симптомы отравления «Новичком» такие, что их легко спутать с сердечным приступом. Ну и какому полицейскому вместе с коронером придет в голову все это «копать»?

Здесь, конечно, можно поинтересоваться: организаторы этой, как планировалось, «тихой ликвидации» действительно были уверены, что внезапная смерть перебежчика и бывшего полковника ГРУ не вызовет ну никаких подозрений? И в Лондоне — на всякий случай — не проверят, что же произошло на самом деле? Гадать можно долго, но факт остается фактом: карты спутала Юлия Скрипаль, которая приехала к отцу погостить и тоже тронула злосчастную дверную ручку. А когда на скамейке в парке обнаруживают в бессознательном состоянии не только одинокого пожилого человека, но и молодую женщину с теми же симптомами, это уже меняет дело.

И теперь и журналисты, и бывшие офицеры спецслужб перечисляют множество непростительных для профессионалов «ляпсусов». Не отследили график Юлии Скрипаль. Агенты регулярно попадали на камеры видеонаблюдения. Их в принципе можно обмануть. Можно обойти. Можно смотреть в другую сторону. Ничего из этих методов киллеры не применяли. Не использовали даже простейших методов «маскировки» вроде бейсболок с козырьком, курток с капюшоном и т.д. Флакон из-под духов «Нина Риччи», который можно было зашвырнуть в ту же Темзу, бросили в ящик для сбора благотворительных вещей, где он попал на глаза местному бомжу, тот решил «надушить» этим дорогим парфюмом свою подружку-наркоманку… Все это в разведке именуется одним громким и обидным словом: «наследили». «Засветились». И теперь надо приготовиться к неприятным последствиям — успевай только уворачиваться от плевков или чего похуже.

По информации «Интерфакса» со ссылкой на Bloomberg, Тереза Мэй уже обсудила инцидент в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. А вот по поводу возможной встречи с российским лидером агентство Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера сообщило: «У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным».

По мнению многих экспертов, события вокруг расследования «дела Скрипалей» развиваются по наихудшему для РФ сценарию. У Москвы был по крайней мере теоретический шанс «отвертеться». Признать, к примеру, что во время неразберихи «лихих девяностых» несколько доз «Новичка» утекли в криминальный мир, и кто теперь ими воспользовался — Бог весть. Но теперь, когда обвиняемые оказались действующими сотрудниками спецслужб, все куда хуже. Как передает AFP, министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопрос, несет ли Путин ответственность, заявил: «В конечном счете, он это делает, поскольку он является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое Министерство обороны». Затем с тонким английским юмором добавил: «Я не думаю, что кто-то может сказать, что Путин не контролирует свое государство, и ГРУ, без сомнения, не исключение».

Затем по просьбе Великобритании было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, где Москву ожидала впечатляющая «дипломатическая порка». Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко в своем блоге приводит характерный отрывок дипломатической дискуссии. Как того и следовало ожидать, представитель России Василий Небензя все опровергал, говорил о «лжи» и «ангажированности» расследования. Пытался найти нестыковки в лондонских материалах. К примеру, ему показалось подозрительным, что на приведенных Скотланд-Ярдом фотографиях отравителей из аэропорта Гэтвик, где они проходят паспортный и таможенный контроль, указано одинаковое время. В ответ представитель Великобритании Карен Пирс объяснила Небензе, что если бы он побывал в аэропорте Гэтвик, то смог бы убедиться, что там много коридоров, так что отравители вполне могли пройти по разным коридорам одновременно. В ответ же на возмущенные заявления Небензи, что Британия не приглашает Россию к совместному расследованию, Карен Пирс дала вполне внятный ответ: «Вы не зовете поджигателя для того, чтобы потушить пожар, и вы в особенности не делаете этого в ситуации, когда именно он стал причиной этого пожара».

К тому же пока в СБ ООН шло обсуждение инцидента в Солсбери, а Карен Пирс обещала, что Лондон обсудит с союзниками совместный план действий, на сайте британского кабмина был опубликован текст совместного заявления правительств Германии, Великобритании, Франции, США и Канады. В документе указывается, что эти пять стран предприняли совместные действия по пресечению деятельности ГРУ путем высылки агентов. Как указывается, ФРГ, Британия, Франция, США и Канада решили противостоять «активности ГРУ» путем «обширной коллективной высылки» тайных агентов разведки. Анонс предстоящей массовой высылки дипломатов получился впечатляющим.

Последуют ли и другие санкции, пока не уточняется, однако их введение более чем вероятно. Как напоминает тот же Яковенко, уже «посыпался» российский рубль, который установил новый рекорд падения с марта 2016 года. Доллар приблизился к отметке 70 рублей за штуку, евро стал стоить больше 80 рублей. И это только начало.

Наконец, есть и такая сфера, как «репутационные потери». Каждый такой скандал укрепляет статус России как «мирового изгоя», а этот статус в современном мире имеет и военное, и политическое, и экономическое «прочтение». Особенно в сочетании с Крымом, бомбардировками мирного населения в Сирии. Так что «отравленная репутация» спецслужб может ой как дорого обойтись Москве.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az