Звезда голливудских романтических комедий Ричард Гир готовится стать отцом во второй раз, — сообщает Hello!. 69-летний актер и его жена, 35-летняя Алехандра Сильва, подтвердили, что ждут ребенка.

Пять месяцев назад в апреле 2018-года актер и предпринимательница из Испании, известная своей благотворительной деятельностью, вступили в брак в апреле 2015 года, но вечеринку для друзей и родных устроили только 6 мая в Нью-Йорке.

Для Ричарда Гира это третий брак: ранее он был женат на супермодели Синди Кроуфорд с 1991 по 1995 год, а также на актрисе Кери Лоуэлл, которая стала матерью его сына Гомера, которому сейчас 17 лет. Второй брак продлился с 2002-го по 2016-й. Для Алехандры это второй брак – у нее есть пятилетний сын Альберт.

Ричард Гир и Алехандра Сильва начали встречаться за два года до того, как актер, который вечно будет жить в наших сердцах благодаря роли в фильме «Красотка», официально расторг второй брак. Они познакомились в 2014 году в Италии, в Позитано на Амальфитанском побережье.

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