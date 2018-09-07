В иракской Басре сотни разгневанных демонстрантов подожгли консульство Ирана.
О ЧП сообщает канал «Скай ньюс — Арабия». «Лайф» отмечает, что в городе уже несколько суток продолжаются антиправительственные акции.
В иракской Басре сотни разгневанных демонстрантов подожгли консульство Ирана.
О ЧП сообщает канал «Скай ньюс — Арабия». «Лайф» отмечает, что в городе уже несколько суток продолжаются антиправительственные акции.
Дата: 2018/09/07 20:59
Раздел: Мир
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