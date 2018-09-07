В иракской Басре сотни разгневанных демонстрантов подожгли консульство Ирана.

О ЧП сообщает канал «Скай ньюс — Арабия». «Лайф» отмечает, что в городе уже несколько суток продолжаются антиправительственные акции.

Minval.az