Появление Меган Маркл на благотворительном концерте в Лондоне произвело настоящий фурор. Дело в том, что присутствовавшие в зале заметили — платье на животе обычно суперстройной Меган подозрительно топорщилось. Меган пришла на концерт в наряде голубого цвета от Jason Wu, которое было ей очень к лицу. Однако «предательские» сборки на животе, похоже, выдали секрет: все пришли к выводу, что герцогиня ждет ребенка.

Немного более выпуклый, чем обычно, живот супруги принца Гарри можно было бы объяснить тем, что она успела перед этим слишком плотно поужинать или просто немного поправилась. Однако герцогиня — фанатка здорового образа жизни и никогда не переедает. К тому же, последнее время она не только не прибавила в весе, но напротив, заметно похудела. Так, во время ее недавнего появления с Гарри на другом мероприятии в коротком платье-блейзере все обратили внимание на ее «ноги-палочки» и костлявые колени.

Издание 7Дней напоминает: упорные слухи о том, что Меган ждет ребенка, в первый раз начали распространяться в августе, когда герцогиня не присоединилась в Гарри во время его поездки в Африку. А ведь тогда не просто отправился на самый жаркий континент, а посетил Ботсвану — место, с которым и у принца и у Меган связаны особенные воспоминания. Именно сюда они впервые приехали вдвоем через две недели после самой первой встречи. И с тех пор возвращались не раз. Так, год спустя принц привез сюда свою любимую, решив устроить ей романтические каникулы… И то, что Меган не захотела ехать с ним в такое памятное для обоих место, многие расценили как её нежелание подвергать будущее дитя долгому перелету и опасному путешествию.

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