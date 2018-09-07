Незаконные вооруженные формирования в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, заявил президент России Владимир Путин.

«Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», — сказал глава РФ перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием президентов Ирана и Турции.

По его словам, группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб.

Minval.az