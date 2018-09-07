Турция не хочет, чтобы Идлиб превратился в «кровавое озеро», заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Не желаем, чтобы Идлиб превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия», — сказал Р.Эрдоган в начале трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России Ирана.

По его словам, Идлиб не должен быть «отдан на милость» президенту Сирии Башару Асаду.

«Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада», — сказал он.

Турецкий лидер отметил, что «любое нападение (на Идлиб) приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии».

Minval.az