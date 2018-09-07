Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что американское правительство может признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщило издание Israel Hayom.

«Я не могу представить себе ситуацию, в которой Голанские высоты отходят обратно Сирии. Я, честно говоря, не могу себе представить и ситуацию, в которой они когда-либо перестанут быть частью Израиля», — заявил Фридман в интервью израильскому изданию.

Он также пояснил, что сказанные две недели назад советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном слова о том, что вопрос признания Голанских высот «не обсуждается» в администрации американского лидера Дональда Трампа, значили лишь то, что данная тема не стояла на повестке. Как отметил Фридман, США определенно могут в дальнейшем признать суверенитет Израиля в спорном регионе.

Он также счел невозможным сценарий, в котором следующее правительство Соединенных Штатов отменит решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. «Чтобы администрация могла обратить [это решение] вспять, ей нужно объявить Тель-Авив, а не Иерусалим, столицей Израиля. Это куда более противоречивая вещь, чем та, которую сделал наш президент», — отметил посол.

Minval.az