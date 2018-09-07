Экс-глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уиллер сообщили, что находятся в процессе развода. Соответствующее объявление они распространили через друга семьи, передает 7 сентября телеканал Sky News.

Пара отмечает, что решение расстаться после 25 лет брака они приняли несколько месяцев назад. Джонсон и Уиллер сказали, что больше не намерены комментировать свое решение.

Объявление распространили после того, как 6 сентября издание The Sun написало, что член Консервативной партии больше не живет с женой. По данным газеты, Уиллер уличила мужа в очередной измене.

У Джонсона и Уиллер четверо детей.

9 июля 2018 года Джонсон подал отставку с поста министра иностранных дел из-за несогласий по поводу выхода Британии из Евросоюза.

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