Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где вместе с президентами Турции и Ирана — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани проведет третий саммит по сирийскому урегулированию, сообщает ТАСС.

В ходе встречи президенты трех стран уделят большое внимание ситуации вдоль зоны деэскалации в провинции Идлиб, а также проблеме ожидаемых провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия.

Саммит 7 сентября начнется со вступительных заявлений трех президентов в присутствии прессы, затем дискуссия продолжится в закрытом режиме. По итогам главы государств примут совместное заявление, а также выступят перед представителями прессы со своими оценками состоявшегося обсуждения.

После трехстороннего саммита В. Путин проведет отдельные встречи с Р. Эрдоганом, Х. Роухани и духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.

Minval.az