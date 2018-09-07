Илон Маск пришёл к американскому комику Джо Рогану в его подкаст «Joe Rogan Experience» 7 сентября, который записывался в прямом эфире. Во время эфира Глава Tesla и Space X покурил марихуану. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.

Во время 2,5 часового стрима Роган начал курить самокрутку (на видео — 2:10:00). Глава Tesla и Space X уточнил, легально ли это в Калифорнии, после чего один раз затянулся.

Илон Маск отметил, что редко курит марихуану и не замечает никакого эффекта от неё.

Во время записи подкаста Маск повторил, что считает марихуану вредной для собственной продуктивности. После оконания записи Маск предприниматель опубликовал видеоверсию интервью в твиттере. И большинство комментаторов обсуждали именно курение «травки» в эфире.

Minval.az