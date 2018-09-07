7 сентября, глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Кабул, где, как ожидается, проведет встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и командующим Вооруженными силами США и НАТО в этой стране Скоттом Миллером.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал NBC, ожидается, что на встречах в Кабуле будет обсуждаться прогресс в мирных переговорах с движением «Талибан». Это второй визит руководителя американского оборонного ведомства в Афганистан за последние месяцы. В поездке Мэттиса сопровождает председатель комитета начальников штатов США генерал Джозеф Данфорд. В августе обстановка в Афганистане существенно обострилась. Талибы провели ряд операций на севере страны. В частности, они напали на военную базу в провинции Баглан, а также захватили базу в провинции Фарьяб.

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