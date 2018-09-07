Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего действия С-400 будут поставлены в Турцию в середине 2019 года. Об этом сообщил «Известиям» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Исполнение контракта идет по графику, — сказал российскому изданию Шугаев. — Поставка — 2019-й, середина года».

В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ поставлена задача в мае 2019 года завершить производство ЗРК С-400 для поставок в Турцию.

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