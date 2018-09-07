Восемь лет назад ученики школы на Тайване увидели на улице дворового щеночка и подобрали его. Забирать его было некому, поэтому ученики уговорили руководство школы устроить его охранником. После долгих уговоров пришлось всё-таки согласиться, передает «Лайф».

Малыша назвали Маленькие Белые Носочки. Он отлично справлялся со своими обязанностями и стал звездой школы. По всему учебному заведению дети развесили его портреты, а после занятий они не спешили домой и оставались играть с питомцем.

За свою ответственность и трудолюбие собаку угощали вкусняшками. Причём делали это все: сами школьники, учителя и родители, которые приходили забирать своих детей.

С тех пор прошло уже восемь лет, а подкармливать его продолжали. В один прекрасный день руководство школы заметило, что пёс еле ходит, а если и ложится, то уже не встаёт. Ещё бы — он растолстел до 50 килограммов.

Носочки показали ветеринару, и он был очень удивлён состоянием всеобщего любимца. На него было жалко смотреть. Врач предупредил, что собака может заработать диабет, болезнь сердца и расстройство пищеварения.

Теперь руководители образовательного учреждения строго-настрого запретили всем подкармливать Носочки. Сейчас он сидит на диете, а вся школа ему в этом помогает. Более того, учеников обязали заниматься с питомцем спортом и играть в подвижные игры.

Minval.az