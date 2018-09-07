Бывший российский разведчик, завербованный Великобританией, Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал и с разведслужбами Испании. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на «высокопоставленного испанского официального представителя» и автора публикаций, касающихся работы испанской разведки, Фернандо Руэда.

«Вместо того, чтобы спокойно вести размеренную изолированную жизнь в изгнании, бывший офицер российской разведки продолжал устраивать брифинги для агентов в Чехии и Эстонии. Теперь, как оказалось, он проявлял активность и в Испании», — говорится в статье.

Уже находясь в Великобритании, Скрипаль ездил в Испанию, где и был ранее завербован британскими спецслужбами, и где встречался с сотрудниками испанской разведки. «Содержание и время этих встреч были засекречены», — утверждают источники публикации.

В 2012 году он посетил Чехию, а в 2016 году — Таллин, где проинформировал местных разведчиков по вопросам деятельности российской разведки. Он, говорится в статье, «возможно, предоставил информацию, которая способствовала высылке оперативных сотрудников, работавших под прикрытием».

Все поездки были санкционированы британской разведслужбой Ми-6, пишет New York Times.

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