Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten, антитеррористическая операция России в Сирии осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей как «живые щиты».

«Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — заявила глава правительства, комментируя операцию в провинции Идлиб.

Меркель также добавила, что обсудила этот вопрос с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее солидарность с озабоченностью Москвы из-за присутствия террористов в Идлибе выразили и в США. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона «работать по вопросу терроризма» в провинции.

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