Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным была одной из лучших встреч в его жизни.

«Это очень интересно. Когда я вел переговоры с Северной Кореей, они (критики Трампа) говорили: «Он слишком жесткий, он слишком жесткий». Одна из лучших моих встреч вообще была с Владимиром Путиным. И они говорили: «Он был слишком добр, он был слишком добр». Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок. У нас была отличная встреча», — заявил Трамп в пятницу на митинге в городе Биллингс, штат Монтана, передает РИА Новости.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.

По итогам встречи Путин и Трамп заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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