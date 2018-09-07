Информация о клиентах British Airways была похищена через сайт и приложение авиакомпании, сообщает Би-би-си. Уточняется, что с 21 августа по 5 сентября произошла утечка личных данных и финансовой информации о клиентах, бронировавших билеты.

Отмечается, что информация о маршрутах и паспортные данные украдены не были.

В настоящий момент компания сообщает, что проблема решена, сайт British Airways работает в нормальном режиме. О произошедшем уведомили правоохранителей и соответствующие власти. Компания принесла клиентам свои извинения.

Minval.az