Американский медик заявил, что раскрыл загадку улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает New York Post.

Доктор Мандип Мехра считает, что ухмылка женщины может быть вызвана недостаточной активностью щитовидной железы. «Во многом именно эти недостатки, вызванные заболеванием, придают шедевру шарм и мистическое обаяние», — добавил врач.

По его словам, болезнь была спровоцирована ранней беременностью, а также недостатком мяса, молочных изделий и морепродуктов в рационе.

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