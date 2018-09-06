Президент США Дональд Трамп подозревает большинство своих окружающих, включая ближайших соратников, в причастности к утечке данных из Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на источники из окружения президента, передает РИА Новости.

В среду в New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп заявил, что газета New York Times должна из соображений национальной безопасности немедленно выдать чиновника, который раскритиковал главу государства в анонимной колонке. Прежде всего Трамп усомнился в реальном существовании автора, предположив, что речь может идти о выдуманном источнике.

Источники сообщили, что американский президент склонен верить в существование заговора в своем окружении. Один из источников отметил, что в прошлом году Трамп даже носил при себе список имен людей, которые, по его мнению, могли способствовать утечке данных из Белого дома. «Нам нужно избавиться от них. Змеи везде, но мы избавляемся от них», — именно так говорил, по словам источника, Трамп.

«Когда мы были в комнате Рузвельта, он садился за стол, начинал говорить и потом оборачивался, чтобы посмотреть, кто сидит вдоль стен за ним», — приводит портал слова другого чиновника.

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