В Голливуде снова заговорили о том, что Джулия Робертс и Дэнни Модер близки к разводу. С тех пор, как актриса стала в 2002 году законной супругой Дэнни, слухи о том, что в отношениях между ними не всё обстоит благополучно, распространялись не раз. Правда, после того, как Джулия и Дэнни стали родителями — Робертс родила мужу сначала близнецов Хэзел и Финнеаса (им исполнилось уже по 13 лет), а потом еще и сына Генри, которому сейчас 11 лет — сплетни на время прекратились. Однако в прошлом году поднялась новая волна слухов о близком распаде брака актрисы, и они не утихают до сих пор.

Как пишет издание «7Дней», поводом для горячих обсуждений стала серия снимков, сделанных на днях папарацци: им удалось заснять у дома актрисы в Лос-Анджелесе необычную суету. Рабочие выносили коробки с вещами, и, если сама Джулия время от времени появлялась рядом с машинами, в которые грузили её пожитки, то Модера нигде видно не было. Похоже, 50-летняя Робертс съезжает из семейного дома. Слухи о крушении брака Джулии на этот раз кажутся такими правдоподобными, что актриса даже сочла нужным на них отреагировать. В качестве доказательства прочности своих отношений с мужем она впервые поделилась снимком, на котором не просто стоит рядом с Модером, а обнимает его.

Скорее всего, Робертс добилась бы своего, если бы фанаты не разоблачили маленький «подлог» актрисы. Как они заметили, Джулия оказалась в том же наряде, в котором позировала в начале лета во время рекламной сессии: фото было сделано не «здесь и сейчас», а больше двух месяцев назад. К тому же, тогда Модер присутствовал на съемках не как муж Джулии, а по производственной необходимости — в качестве оператора. Как вспомнили фанаты, он тогда помогал актрисе управиться с её сложным нарядом и длинным шлейфом, который волочился по земле. Можно подумать, будто Джулия поцеловала мужа просто в порыве благодарности за помощь. В итоге, вместо того, чтобы рассеять подозрения в проблемах в отношении с мужем, Робертс их только усилила.

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